Britten hebben marineschepen klaarliggen om EU-vissers te enteren bij no-deal brexit

De Britse premier Johnson meent dat de kans groot is dat het handelsoverleg mislukt. De marine krijgt, als het brexitoverleg met de EU op niets uitloopt, daarom mogelijk meer bevoegdheden om op te treden tegen Europese vissers. De politiedienst van de marine mag dan buitenlandse vissers arresteren die zich illegaal in Britse wateren bevinden, berichten Britse kranten.

De Britse regering werkt volgens de The Times aan de benodigde wetgeving om de marine die ruimere bevoegdheden te geven. Het Britse ministerie van Defensie heeft volgens de BBC al bevestigd dat er vier patrouilleboten klaarstaan om de Britse wateren te bewaken.



Die mededeling komt op een gevoelig moment. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie praten ook dit weekend nog over een handelsakkoord. Visserij wordt gezien als een van de grote struikelblokken in dat overleg. Het Verenigd Koninkrijk stapte dit jaar uit de EU, maar houdt zich tot het eind van het jaar nog aan EU-regels.



Bij topoverleg binnen de Britse overheid zou vorige maand zijn gesproken over de mogelijkheid dat Franse vissersboten onderschept moeten worden. The Times schrijft dat toen ook een scenario ter sprake kwam, waarin mariniers in ‘levensbedreigende’ situaties vanuit helikopters aan boord gaan van die vaartuigen.

Kabeljauwoorlog

Vanaf 1 januari liggen vier patrouilleschepen van de Koninklijke Marine paraat om de viswateren van het Verenigd Koninkrijk te ‘verdedigen’ tegen Europese vissers, meldt ook de krant The Guardian, verwijzend naar de ‘Kabeljauwoorlog’ tussen Groot-Brittannië en IJsland in de jaren zeventig.



De 80 meter lange en zwaarbewapende schepen hebben de bevoegdheid om vissersschepen te stoppen, te enteren, te inspecteren en eventueel in beslag te nemen, zodra ze binnen de Britse exclusieve economische zone varen. Die zone strekt zich uit tot zo'n 200 zeemijlen uit de kust. Dit is zo'n 370 kilometer.



Bronnen binnen de marine vertellen tegen de krant dat de inzet van de marineschepen al langere tijd gepland stond, maar nu werkelijkheid wordt omdat conservatieve ministers de patrouillevloot ‘stilletjes’ hebben uitgebreid van vier naar acht schepen. Vooruitlopend op een crisis is de marine ‘klaar voor alles’, klinkt het.

Tijdelijk visserijakkoord

De berichten over de vergaande marineplannen komen een dag na het voorstel van de Europese Commissie aan Londen om Britse en Europese vissers nog een jaar lang toegang te geven tot elkaars wateren. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen ligt een juridisch raamwerk dat zoiets mogelijk maakt al klaar in Brussel.

Ook Von der Leyen is van mening dat de kans op een no-deal brexit groter is dan op een overeenkomst. Eind december vervallen daarmee de visrechten, vergunningen en quotaregels. ,,Maar hoe dan ook’’, zei ze, ,,in minder dan drie weken is er een nieuw begin voor oude vrienden.’’

Als de Britse regering ingaat op het EC-voorstel zijn de Europese vissers in elk geval nog een jaar uit de brand. Ingewijden in Brussel denken dat in geval van een no-deal, Londen wel oren heeft naar een dergelijke tijdelijke noodmaatregel. In elk geval tot er een visserijakkoord is gesloten.

