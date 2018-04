Britten opgepakt nadat ze kinderen achterlaten om zich lam te drinken op Mallorca

Op Mallorca zijn twee Britten opgepakt nadat ze hun twee kinderen herhaaldelijk achterlieten in hun hotel om zich te gaan bezatten. Vier andere gezinnen bekommerden zich twee dagen lang over de twee meisjes van elf en vier.

De meisjes, hun moeder en hun stiefvader waren met vakantie in hotel Club Palma Bay in Playa de Palma. De ouders brachten hun dagen door aan de bars binnen en buiten het hotel.

,,We brachten de week door met twee kleine meisjes van vier en elf, voornamelijk omdat hun ouders altijd dronken waren", schrijft toeriste Dolly 'Kate' Lees op Facebook. En ze was niet de enige toeriste die zich om de kinderen ontfermde. ,,Op een avond zagen we ze weer in hun eentje en toen we de moeder vonden, was ze compleet laveloos", vertelt toeriste Amanda Wignall (37) aan MailOnline. ,,Ze was zo zat dat ze haar hoofd niet meer kon optillen om ons aan te spreken, laat staan een zin aan elkaar te breien."

Volgens Wignall gaf het oudste kind aan dat het niet de eerste keer was dat zij en haar zusje alleen werden gelaten op vakantie. ,,Al wat dat kleine meisje deed, was op haar kleine zusje passen. Zonder haar zou geen van hen iets hebben gegeten."

Aanval

De politie van Mallorca stelt dat het gezin op dinsdag was aangekomen en dat securitymedewerkers van het hotel de ouders hadden verwittigd dat ze hun kinderen niet mochten achterlaten. De ouders overtuigden dan maar een ander Brits koppel - dat ze niet kenden - op de kinderen te passen. ,,Ze kwamen dan compleet dronken terug," aldus het stel.

Dat gebeurde ook in de vroege uurtjes van donderdag. ,,De moeder viel zonder enige reden de vrouw aan die op haar kinderen had gepast. Beveiligingsmedewerkers kwamen tussenbeide en verwittigden de politie. Agenten pakten het koppel op en stelden vast dat de toeriste die op de kinderen paste, ook onder invloed van alcohol was."

Wignall vertelt dat hotelmedewerkers haar bij haar vertrek eergisteren lieten weten dat de kinderen onder toezicht van het hotel werden geplaatst, omdat de ouders waren opgepakt en het andere koppel ook te dronken was om op hen te passen.

Maddie McCann

Wignall zegt nog dat ze 'niet kan stoppen met denken aan hun kleine gezichtjes' sinds ze naar huis vloog. ,,Toen ik het hotel verliet om naar de luchthaven te gaan, kon ik niet stoppen met huilen."

Ze verwijst naar de driejarige Madeleine 'Maddie' McCann, die spoorloos is sinds ze in mei 2007 verdween toen ze even alleen werd gelaten in een kamer van een resort in Portugal. ,,Het kon een nieuw Maddie McCann-verhaal geweest zijn, ze wisten niet in hoeveel gevaar ze verkeerden", aldus Wignall.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een foto van de vermiste Maddie McCann. © epa

De moeder en de meisjes mochten ondertussen weer naar huis vliegen, maar de man zit nog in de cel. In de woonplaats van het gezin in Schotland gaat de Kinderbescherming de zaak onderzoeken. Wignall zegt dat ze contact heeft opgenomen met de vader van één van de meisjes, die in Schotland is, om er zeker van te zijn dat de meisjes veilig terug thuis zijn.

Walgelijk

Wignall vindt het gedrag van de ouders 'echt walgelijk'. ,,Ze verdienen het niet kinderen te hebben, laat staan ze mee naar het buitenland te nemen." En Lees besluit met een stukje advies: ,,Ouders, als je op vakantie wil in het buitenland om je lam te drinken, laat dan je kinderen thuis."