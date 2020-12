Britten schrikken wakker: als Johnson de plooien met Brussel niet gladstrijkt, betalen zij de rekening

EU-lei­ders eens over uitbrei­ding sancties tegen Turkije

4:23 De EU-leiders zijn het eens geworden over uitbreiding van sancties tegen Turkije vanwege illegale gasboringen in de Middellandse Zee bij Griekenland en Cyprus. Die twee EU-lidstaten dringen al langer aan op maatregelen tegen Ankara. Tot nu toe heeft de EU tegen slechts twee functionarissen van het Turkse staatsoliebedrijf strafmaatregelen ingesteld, zoals een inreisverbod in de EU. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen een lijst met nieuwe namen van personen en bedrijven samenstellen.