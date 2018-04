Britten schrikken zich een hoedje: geen vruchtentaart op Royal Wedding

19 weetjes over Royal WeddingNu de datum van de bruiloft dichterbij komt, hebben de Engelsen het bijna over niks anders meer. De 19 interessantste, leukste, knotsgekke details over het droomhuwelijk van Prins Harry en Meghan Markle op 19 mei.

1. Diamantjes

Grote broer William heeft er nooit naar getaald dus de grote vraag is: gaat Harry wél voor een trouwring? Het verlovingsexemplaar van La Markle was in ieder geval al voer voor uitgebreide nabeschouwingen: Harry liet er heel zoet twee diamantjes inzetten uit de juwelen van zijn moeder, wijlen Prinses Diana.

2. Kus

Van zo’n romantische balkonkus - vlak boven het jubelende volk - gaat het dit keer niet komen en de reden is nogal prozaïsch: er ís op de huwelijkslocatie bij Windsor Castle geen balkon.

3. Barack

Kwamen ze wel, kwamen ze niet? Inmiddels is de kogel door de kerk: Barack en Michelle zijn er niet bij. Het gerucht wil dat Harry (33) en Meghan (36) de door hen bewonderde Obama’s toch maar niet hebben uitgenodigd om de Trumps niet voor het hoofd te stoten. Die hadden ze er namelijk zéker niet bij willen hebben: Meghan heeft zich in het verleden expliciet tegen Donalds' vrouwonvriendelijkheid uitgesproken.

4. Scholieren

Net als Willem-Alexander en Máxima nodigen ook Harry en Meghan voor hun huwelijk een zorgvuldig geselecteerde schare ‘gewone mensen’ uit. Zo’n 2,640 vrijwilligers uit verschillende windstreken, bestuursleden van Harry’s goede doelen en scholieren uit de omgeving mogen het stel vanuit de tuinen van Windsor Castle toejuichen. (Vorkje bruidstaart? Dat dan weer niet.)

5. Pioenrozen

Zelfs de bruidsbloemstukken zijn al stuk geanalyseerd. Heel Engeland weet inmiddels dat de witte rozen in de kerk naar Prinses Di’s bruidsruikertje zullen verwijzen, dat de pioenrozen Meghan’s lievelingsbloemen zijn, en dat het hele groene zaakje o, zo verantwoord is: het Koninklijke stel weert dure, exotische takjes en put uit de tuinen van de Queen herself. Yuppenbloemist Philippa Craddock tekent voor het ontwerp van de boeketten.

6. Pasgeboren

Handig, toch? Dat broer William en schoonzus Kate zo’n decoratief setje kids hebben? Prins George (4) en prinses Charlotte (3) kunnen uitstekend als bruidskinderen fungeren. Extra oh’s en ah’s: William's pasgeboren telg komt waarschijnlijk ook.

7. Miss

In de serie let-op-de-kleine-lettertjes: Kate stond op haar trouwuitnodiging als ‘Miss’, Meghan staat op de hare als ‘Ms’ – een subtiele verwijzing naar haar gescheiden status. Meghan was tot 2013 met filmmaker Trevor Engelson getrouwd.

8. Spice Girls

Een ding is zeker: het wordt een fijn wedstrijdje VIP-spotten. Waarschijnlijk komen Sir Elton John, tennisser Serena Williams, zangeressen Ellie Goulding en Joss Stone, model Cara Delevigne en de cast van Suits (Meghan’s bekendste serie) op 19 mei voorbij. Zeker van de partij: de Spice Girls. Mel B. praatte tijdens talkshow ‘The Real’ haar mond voorbij.

9. Vlierbloesem

Even ging er een siddering door het Britse Gemenebest: Harry en Meghan wijken zonder enige waarschuwing zomaar van de koninklijke bruidstaart-traditie af. Géén klassieke vruchtentaart voor dit stel, maar een hip, romig geval met citroen, vlierbloesem en verse bloemen. Claire Ptak, taartkoningin voor de beau monde, knutselt het bouwwerk in elkaar.

10. Uurtje

Zelfs de kleine George zou 'm uit moeten kunnen zitten. De trouwceremonie in St. George’s Chapel duurt maar een uurtje.

11. Surfers

Ze hoeven geen bestekcassette, geen braadpan, geen blender. De twee vragen hun gasten slechts om een gift aan een goed doel; onder anderen Surfers against Sewage (Surfers tegen watervervuiling).

12. Yogalerares

Gut ja, de koude kant: lang en pijnlijk verhaal. Zo hebben we schoonvader Thomas die in Meghan’s zesde levensjaar van haar moeder scheidde, beetje bij beetje van zijn dochter vervreemdde en inmiddels in Mexico woont. En halfzus Samantha die Meghan in de media ‘narcistisch en egoïstisch’ noemde. Dan halfbroer Thomas Jr. met zijn agressieprobleem: hij zou zijn vriendin met een vuurwapen hebben bedreigd. Of zij uitgenodigd zijn: groot vraagteken. Gelukkig is Harry wel zen met zijn schoonmoeder, yogalerares Doria Radland. Zij zal haar dochter mogelijk in de kerk ‘weggeven’.

13. Jordaan

Zoals het heurt, heeft Meghan (van huis uit protestants) zich vóór het huwelijk bij de Anglicaanse kerk aangesloten. Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, doopte haar met speciale drupjes uit de Jordaan.

14. Dé jurk

Stukken gevoeliger dan alle dossiers over Russische dubbelspionnen: het label van Meghan’s trouwjurk. Modehuis Ralph & Russo, ontwerper van Meghan’s verlovingsjurk, zou de gelukkige kúnnen zijn. Maar het zou net zo goed Erdem kunnen worden. Of Antonio Berardi. Of Misha Nonoo, Roland Mouret, Stella McCartney. Of Di’s lievelingsontwerpers Catherine Walker of Amanda Wakeley.

15. Miljoenen

Mopperen over dat kostenverslindende koningshuis: ook de Engelsen kunnen het. Waarom Jan met de pet voor de miljoenenbeveiliging van het huwelijk opdraaien?

16. Dé fotograaf

Ooit was hij de assistent van de wereldberoemde Mario Testino, Diana’s lievelingsfotograaf. Inmiddels mag Alexi Lubomirski zich huwelijksfotograaf van het jaar noemen. Alexi schoot ook de verlovingsfoto’s.

17. Frogmore House

Vergeleken met broer William die het ja-woord onder het oog van 1900 genodigden uitsprak, is Harry’s huwelijk bijna een intiem gebeuren. Hij zegt ‘yes’ in het bijzijn van 600 uitverkorenen. Het feest ’s avonds in Frogmore House - het witte landhuis waar Harry zijn verloving bekend maakte - is nog exclusiever: er mogen maar 200 intimi in.

18. Gescheiden

Kind uit een 'interraciaal' huwelijk (moeder Doria is zwart, vader Thomas wit), burgermeisje, Hollywood-actrice, gescheiden én feministe. Het is al vaker in de Britse pers geconstateerd: met Meghan waait er een nieuwe wind door het Britse koningshuis.

19. Namibië