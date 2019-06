Britten sturen extra mariniers naar Perzische Golf: ‘Wie anders dan Iran achter aanvallen?’

Dat meldt de krant The Telegraph op gezag van anonieme bronnen. Het sturen van de extra troepen is het zoveelste teken van de opgelopen spanningen in de regio na verschillende aanvallen op olietankers. De aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman afgelopen week hebben de vrees gevoed dat er meer aanslagen op commerciële schepen kunnen plaatsvinden. Vorig maand werden al vier olietankers voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten op de korrel genomen.



Engeland beschuldigt, in navolging van de Verenigde Staten, Iran ervan achter de aanvallen te zitten op de tankers in de Golf van Oman. Beide landen zijn bezig met een onderzoek. De VS presenteerden eerder videomateriaal als bewijs. Daarop zou te zien zijn hoe een Iraans oorlogsschip langszij de Japanse tanker Kokuka Courageous vaart om een niet ontplofte mijn van de wand van het schip te plukken. De Verenigde Staten hebben al marine en luchtmacht in het gebied ingezet om de toegenomen spanningen.



De Britse minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken zei vandaag tegen de BBC nog eens dat het Verenigd Koninkrijk er ,,zo goed als zeker’’ van is dat Iran achter de aanvallen zit. ,,We hebben onze inlichtingen verzameld ... We geloven niet dat iemand anders het gedaan kan hebben.’’ Hunt riep alle betrokken landen op te proberen de ontstane situatie te de-escaleren.