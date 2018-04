Britten willen 'sterke en robuuste' reactie op gifgasaanval in Douma

,,De minister heeft de noodzaak onderstreept om uit te zoeken wat er is gebeurd in Douma en om een sterke en robuuste internationale reactie te verzekeren'', zei Johnsons woordvoerder. Alle opties moeten, volgens Johnson in het telefoongesprek, op tafel liggen voor een reactie op de vermeende gifgasaanval op de Syrische rebellenenclave.



Duitsland heeft het regime van de Syrische president Assad vandaag beschuldigd van betrokkenheid bij de aanval, die volgens de internationale hulporganisatie Union of Medical Care Organisations aan zeker 60 mensen het leven kostte. ,,Reddingswerkers hebben moeite om in de ondergrondse ruimtes te komen waar het gas binnen is gekomen en waar mensen schuilden'', verklaarde de organisatie.



Andere hulporganisaties spreken over 50 tot 150 doden. Meer dan duizend mensen raakten bij de gifgasaanval gewond en het dodental loopt naar alle verwachting nog op. ,,De acties van het regime zijn weerzinwekkend'', zei een Duitse regeringswoordvoerder. Gisteren riep Groot-Brittannië al op tot een onmiddellijk onderzoek naar de aanval met chemicaliën op de laatste rebellenstad in Oost-Ghouta.