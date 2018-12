Britten willen weer wereldspeler worden: twee nieuwe legerbases

,,Dit is ons grootste moment sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog", vervolgt de secretaris. ,,Als we ons op een andere manier opstellen, kunnen we de rol spelen die de wereld van ons verwacht. Ons nationale standpunt is zo lang - letterlijk decennia - gekleurd geweest door een discussie over de EU.”

Het Verenigd Koninkrijk heeft al permanente bases in Cyprus, Gibraltar, de Falklands en in de Indische Oceaan. Volgens bronnen van de Telegraph zou de nieuwe Aziatische basis in Singapore of Brunei kunnen komen, en die in de Cariben in Montserrat of Guyana.