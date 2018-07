Broer en zus in Griekenland: ‘Huizen, auto’s en bussen in brand’

Bang is hij niet, al was het wel even schrikken. ,,De hulpdiensten razen van hot naar her. Aan de emoties van de plaatselijke bevolking merk je het wel: zij maken zich zorgen.”

Hoewel zijn omgeving figuurlijk in brand staat, neemt het letterlijke vuur alweer wat af. Dat er zoveel hulpdiensten op de been zijn, stelt hem gerust. ,,Misschien huren we straks een scooter of quad en gaan we wat rondrijden. Het is niet best wat hier gebeurt, maar wel zeer imponerend om te zien.”



De grote natuurbranden die ten westen en ten oosten van de Griekse hoofdstad Athene woeden, hebben al aan zeker zestig mensen het leven gekost. Ook zijn er zeker 150 gewonden gevallen. Een aantal mensen is nog altijd vermist. ,,Griekenland gaat op dit moment door een onbeschrijfelijke tragedie”, aldus de Griekse premier Alexis Tsipras. In het land zijn drie dagen van nationale rouw uitgeroepen.