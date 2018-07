Broer novitsjok-slachtoffer Charlie: Hij ziet eruit als een skelet

Zijn broer ligt momenteel nog aan de apparaten. Matthew: ,,Ik heb nog nooit zoveel machines gezien. Het moeten wel zes machines zijn geweest. Er kwamen heel veel slangetjes uit hem, echt heel veel. Hij zat ook nog vast aan een stel monitoren aan de andere kant. Hij ligt nog steeds op de intensive care.



Voorlopig zal Charlie nog niet naar huis gaan. ,,Volgens de verpleegster zal hij nog wel een tijdje in het ziekenhuis liggen. Hij praat en eet, hij sterkt aan, wat een goed teken is. Maar het is nog steeds fiftyfifty. Hij leeft nu per uur. Een dag per keer in plaats van lange termijn.''



Volgens Matthew is zijn broer zich ervan bewust dat hij is vergiftigd met novitsjok. Hij zou grappen hebben gemaakt dat hij daardoor nu beroemd is. Ook is hij op de hoogte dat zijn partner Dawn Sturgess is overleden door het gif. ,,Hij was daar wat triest over, dus ik ben er niet op door gegaan om hem niet aan het huilen te maken.''