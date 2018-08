Broers Mocro-kopstuk Ridouan Taghi opgepakt in zaak 'vergismoord'

Vergismoord

Bij de 'vergismoord' was het doelwit zo goed als zeker de Nederlandse crimineel en clubeigenaar Mustapha 'Moes' F. , maar de rechterszoon was op zijn stoel gaan zitten in een uitgaansgelegenheid en werd toen doorzeefd.

Brein

Taghi (40) wordt genoemd als brein achter meerdere afrekeningen in het criminele circuit in Nederland, onder meer een vermoedelijke vergismoord in Utrecht. De Marokkaanse autoriteiten vermoeden dat Taghi ook het brein is achter de vergismoord in Marrakech. Er is in Nederland een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.