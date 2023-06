Brokstukken van vermiste duikboot Titan gevonden: passagiers hebben het niet overleefd

Het puin is geanalyseerd door experts, zei operatieleider John Mauger. De families van de vijf inzittenden zijn op de hoogte gebracht van hun overlijden. ,,Ik kan me alleen maar voorstellen hoe dit voor hen is geweest en hoop dat deze ontdekking enige troost biedt in deze moeilijke tijd”, zei hij. De brokstukken wijzen volgens de vice-admiraal op een ‘catastrofale implosie’ van de onderzeeër. Het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurde. ,,Tijdens de zoekactie in de afgelopen drie dagen hebben we bijna continu sonarboeien in het water gehad en die detecteerden geen catastrofale gebeurtenissen’’, aldus Mauger.

De Amerikaanse kustwacht meldde eerder vandaag dat een op afstand bestuurbare onderwaterrobot op de zeebodem bij het wrak van de Titanic een ‘puinveld’ had ontdekt. ,,Het ging om vijf grote en verschillende brokstukken van de onderzeeër. De neuskogel, die geen deel uitmaakte van het drukvat met de inzittenden, werd als eerste gevonden. Daarna volgde een groot puinveld met het voorste stuk van de romp. Dat was een eerste indicatie van een catastrofale gebeurtenis’’, lichtte zeedeskundige Paul Hanken toe. ,,Een tweede, kleiner puinveld, met onder meer het andere uiteinde van de romp, omvatte in feite de totaliteit van het drukvat”, zei Hanken.

De puinvelden bevinden zich volgens hem in een gebied op zo’n 500 meter van het Titanic-wrak. De zoekteams ter plaatse zullen volgens de kustwacht doorgaan met het in kaart brengen van de puinvelden op de oceaanbodem.

Het bedrijf achter de trip van de sinds zondag vermiste onderzeeër had eerder al gemeld dat het ervan uitging dat de vijf inzittenden om het leven waren gekomen. ‘Deze mannen waren echte ontdekkingsreizigers die een geest van avontuur en een diepe passie voor het verkennen en beschermen van de oceanen van de wereld deelden’, aldus de verklaring. ‘Onze harten zijn bij deze vijf zielen en elk lid van hun families. We rouwen om het verlies van mensenlevens en om de vreugde die ze brachten aan iedereen die ze kenden.’

Achterklep en landingsframe

De Amerikaanse zeewetenschapper David Mearns bevestigde donderdagmiddag tegenover Britse media al dat de brokstukken van de vermiste onderzeeër waren. Hij baseerde zich op informatie in een groepsapp van iemand die in nauw contact staat met de schepen ter plekke. Mearns is bevriend met twee van de passagiers aan boord.

De Nederlandse veteraan Johan Kragten concludeerde op basis van de eerste informatie over gevonden brokstukken dat dit maar één ding kon betekenen. ,,Dat de constructie van de onderzeeër op een of andere manier niet sterk genoeg was en de Titan is samengedrukt, waarna de brokstukken zich verspreidden’’, zei het voormalige bemanningslid van de Hr. Ms. Zwaardvis tegen deze nieuwssite. De diepte waarin die ‘collapse’ gebeurde, beslist over welk gebied de brokstukken zich dan verspreiden. ,,Hoe dieper, hoe kleiner dat gebied.’’

De oud-marineman vermoedde al dat er een ernstig ongeval had plaatsgevonden, omdat er geen enkel signaal meer was. De vijf opvarenden moeten volgens hem op slag dood zijn geweest. ,,Op het moment van samendrukken loopt de temperatuur op tot honderden graden.’’

Gebonk

De zoekactie naar de vermiste onderzeeër richtte zich sinds dinsdag op een gebied waar sensoren in zee ‘gebonk’ hadden waargenomen. Een eerste analyse door de Amerikaanse marine wees volgens operatieleider John Mauger uit dat het ging om achtergrondgeluid van de Atlantische Oceaan. De ‘klopgeluiden’ werden als een teken gezien dat de bemanning nog in leven zou kúnnen zijn.

De Titan van OceanGate.

Zuurstof

De kans dat de inzittenden van de duikboot nog leefden, werd donderdag met de minuut kleiner. De hoeveelheid zuurstof in de cabine zou maar genoeg zijn tot het begin van de middag. Toch bleef er hoop, zei Mauger. Er was een medisch team met een decompressiekamer aanwezig op de zoeklocatie.

De Titan was sinds zondag 14.00 uur Nederlandse tijd op weg naar het in 1912 gezonken passagiersschip Titanic, op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan. Na anderhalf uur viel het contact met de inzittenden weg.

Wie zaten in de duikboot?

De vijf opvarenden zijn luchtvaartzakenman Hamish Harding (58), de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Suleman Dawood (19), de gepensioneerde Franse marinecommandant Paul-Henry Nargeolet (77) en Stockton Rush (61), medeoprichter van OceanGate.

Dit zijn de vijf passagiers: Stockton Rush, Hamish Harding, Paul-Henry Nargeolet en Suleman en Shahzada Dawood.

230.000 euro per persoon

OceanGate werd in 2009 opgericht en levert duikboten voor onder meer wetenschappelijke - en commerciële expedities. Toeristen betalen omgerekend 230.000 euro per persoon voor een trip met bijvoorbeeld de Titan, die voor de diepste reizen is uitgerust. OceanGate heeft volgens de eigen website met succes meer dan veertien expedities en meer dan tweehonderd duiken in de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico voltooid.

