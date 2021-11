Brussel adviseert boosterprik binnen 9 maanden voor geldigheid coronapas

Diverse lidstaten voeren momenteel beperkingen in door van reizigers, al dan niet vanaf een bepaalde leeftijd, een boosterprik te eisen die nog niet eens overal bestaat. Ze hopen daarmee nieuwe besmettingsgolven te keren, maar ze ondermijnen daarmee ook de uniforme aanpak die Brussel met de coronapas wilde bereiken én ze brengen het vrij reizen in gevaar. Nog even en we moeten straks weer overal grenzen gaan dichtgooien, zo waarschuwde eerder deze week ook het Europese Parlement. En dus probeert Brussel de meubelen nu te redden.

Vrij reizen

De negen maanden respijt voor de bestaande coronapas zijn voor discussie vatbaar, zo erkende Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) vanmiddag bij de presentatie, maar er zit wel een logica achter. ,,Na zes maanden begint het effect van de eerste vaccinaties af te nemen, zeker als het gaat om besmettelijkheid. Hoe sneller na die zes maanden je dus je boosterprik haalt, hoe beter. Maar omdat dat misschien niet in alle lidstaten meteen mogelijk is, geven we daarvoor een ruimte van drie maanden.”

De bedoeling is dat – net als met de ‘oude’ coronapas – daarna geen enkel land nog aanvullende eisen stelt. Wie dus zijn drie prikken heeft zou – binnen Europa - geen last meer moeten hebben van testen of quarantaines. ,,Vrij reizen is een grondrecht”, aldus Reynders. Om meteen te waarschuwen: ,,Een akkoord over onze voorstellen zal cruciaal zijn om dat veilig te stellen.”

Werelduitvinding

Voor Brussel blijft de coronapas een werelduitvinding. Commissarissen hebben nog steeds pijn van alle schouderklopjes die ze elkaar eerder dit jaar gaven door de pas in recordtijd – drie maanden – uit de grond te stampen en daarmee voor miljoenen Europeanen de zomervakantie te redden. De pas is inmiddels ook een wereldsucces, omdat inmiddels 51 landen op 5 continenten – gisteren kwamen Singapore en Togo er nog bij – ermee werken. Er zijn er al meer dan 650 miljoen uitgereikt.

De pas dreigt nu alleen te worden ondergraven door ‘fragmentatie’ in Europa zelf, aldus Reynders. Hoelang de nieuwe pas-met-boosterprik geldig blijft, zei hij zelf nog niet te weten. Om dat te kunnen bepalen zal de wetenschap eerst moeten aangeven hoe lang een boosterprik bescherming biedt. Volgens Stella Kyriakides (Volksgezondheid) blijft het belangrijk dat in heel Europa de vaccinatieprogramma’s doorgaan en ook andere beschermende maatregelen van kracht blijven: ,,We moeten onze maskers nog ophouden.”

Reisbranche: trek één lijn De ANVR is voorstander van het hanteren van uniforme reisregels, zegt de reisbrancheorganisatie als reactie op het boosterprikplan van de Europese Unie. Daarvoor moeten wel tijdig en genoeg boosterprikken gezet kunnen worden, waarschuwt de reiskoepel. ,,We zien nu al dat met de afwijkende bepalingen die landen hanteren boekingen enorm teruglopen”, zegt een woordvoerster. Zo hanteert Oostenrijk een beperkte geldigheid voor het Janssen-coronavaccin. De reisbrancheorganisatie wil dat de Europese Commissie voor het boosterprikplan één lijn trekt die geldt binnen het blok. ,,De invoering van het coronareisbewijs was een groot succes van de Europese Unie, zodat we binnen Europa op basis van dezelfde maatregelen konden reizen. De afwijkende bepalingen zijn niet bevorderlijk voor het vertrouwen van reizigers”, zegt een woordvoerster van de Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Het boosterprikplan zal voor reisorganisaties eerder positief dan negatief uitpakken, verwacht de ANVR. Reisorganisaties kunnen dan namelijk doorgaan met ondernemen, omdat reizen weer makkelijker en mogelijk wordt. Als alles goed gaat, komen de vakanties die nu al geboekt zijn voor komende zomer niet in gevaar. Maar dan moet iedereen wel op tijd zijn boosterprik krijgen, aldus de woordvoerster. ,,Nu staan de boekingen feitelijk stil en vallen ze terug, door alle maatregelen die individuele landen nemen met oplopende besmettingen”, zegt de woordvoerster.

