Brussel: Al deze zomer vrij reizen met ‘groene pas’

De pas – de Commissie spreekt liever van een ‘groen certificaat’ – geeft aan dat iemand is gevaccineerd, negatief is getest of voldoende immuun is omdat hij of zij kort daarvoor corona heeft gehad. “Het certificaat geeft de feitelijke gezondheidssituatie weer. Het stelt daardoor lidstaten in staat om hun burgers weer vrij door Europa te kunnen laten reizen”, aldus Von der Leyens woordvoerder Eric Mamer. Vooral Zuid-Europese landen dringen al geruime tijd aan op iets als een Europese coronapas. Zij hopen daardoor hun belangrijke toeristische sector te vrijwaren van een ‘zwarte’ zomer zonder inkomsten.

In het voorstel, waarvan delen in het bezit van deze krant, vraagt de Commissie het Parlement en de lidstaten snel beslissingen te nemen. ,,Bureaucratie mag geen excuus zijn. Reizen weer mogelijk maken aan het begin van het zomerseizoen is een belofte waarvan lidstaten, bedrijven maar bovenal burgers verwachten dat we er ons aan houden.”

Vrij reizen is ook niet alleen nodig voor het overleven van de Europese reis- en toeristische industrie, betoogt de Commissie, nee, het is essentieel voor de samenleving als geheel: ,,We zien de laatste weken duidelijke signalen dat mensen overal in Europa de grenzen van hun geduld beginnen te bereiken als het gaat om bezoeken van geliefden en het weer kunnen leven, studeren en werken als burgers van een verenigd continent.”

Als het aan de Commissie ligt zijn alle lidstaten verplicht om het certificaat, automatisch of op verzoek, uit te reiken, en zijn ze ook verplicht houders van certificaten van andere lidstaten dezelfde vrijheid te geven als houders van een ‘eigen’ certificaat. ,,Anders gezegd: de sleutel tot vrij reizen is certificatie; niet alleen vaccinatie”, aldus nog de Commissie, die verder zegt dat het politieke belang van haar initiatief nauwelijks kan worden overschat: ,,Het vrije personenverkeer is een hoeksteen van de Europese Unie.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP

Tijdelijk

In het Parlement lijken de Commissievoorstellen goed te vallen. Maar wel, aldus de liberale Spaanse Europarlementariërs Soraya Rodríguez en José Ramón Bauzá vandaag in een opiniebijdrage aan EU-Observer, moet het gaan om een tijdelijk document, een tussenoplossing tot later deze zomer minimaal 70 procent van alle Europeanen zal zijn ingeënt. Ook de Commissie onderstreept die tijdelijkheid. Een andere eis van het Parlement wordt verwoord door PvdA-Europarlementariër Vera Tax: dat het certificaat niet mag leiden tot een verplichting tot inenten.

Het groene certificaat erkent volgens sommige bronnen in Brussel enkel inentingen met door het Europese Medicijnagentschap goedgekeurde vaccins, en dat zorgt voor beroering op de Balkan, waar nogal wat burgers met Russische en Chinese vaccins worden ingeënt. Bulgarije, met belangrijke en relatief betaalbare vakantieoorden aan de Zwarte Zee, wil iedereen toelaten die een negatieve test, een bewijs van voldoende antilichamen of een inenting met welk vaccin dan ook kan overleggen. Reisvrijheid beperken tot wie is ingeënt met een Europees goedgekeurd vaccin zou ‘onredelijk’ en ‘schandalig’ zijn, aldus ook de Servische president Aleksandar Vucic, temeer omdat Europa Servië geen vaccins heeft geleverd.

Maar misschien is die beroering voorbarig, want volgens weer andere bronnen is de Commissie wel degelijk nog aan het bekijken of Europa certificaten, uitgegeven door niet-EU-landen maar met vergelijkbare eisen als de Europese, niet ook kan erkennen.

Nederland werkt al aan een nationaal coronapaspoort, maakte zorgminister Hugo de Jonge op 8 maart bekend. Hiermee zouden Nederlanders groen licht kunnen krijgen voor het bezoeken van evenementen. Er is al een app die een code kan maken op je telefoon van een testbewijs, zei De Jonge. De app zou aangepast kunnen worden, zodat deze ook een code kan maken van een vaccinatiebewijs. De applicatie zou dit weekend getest worden tijdens Fieldlab Festivals, maar dat werd wegens weersomstandigheden met een week uitgesteld.

