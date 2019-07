Brussel heeft achterkamertjes in achterkamertjes: hoe democratisch is Europa?

Natuurlijk zijn er achterkamertjes in Brussel. Sterker nog, er zijn achterkamertjes in achterkamertjes. Vorige week nog, tijdens de ellenlange onderhandelingen over de 'topjobs', zaten de Europese leiders drie dagen lang opgesloten in de enorme glazen kubus van het Europagebouw. Niemand mocht eruit, niemand mocht erin. Een heel beperkt gezelschap boog zich ver weg van de buitenwereld over de vraag wie het zou nomineren voor de belangrijkste functies in de Europese Unie.