Brussel: Kachel op maximaal 19, airco op 25 graden

Europa wil steun van huishoudens in de gasoorlog tegen Poetin. Door de verwarming (op maximaal 19 graden) en de airco (max 25 graden) allebei wat lager te zetten, besparen we gas. In kantoren, winkels en publieke gebouwen kan een thermostaatstand van 19 graden zelfs verplicht worden opgelegd.

Het risico dat Poetin de komende tijd de gaskraan naar Europa verder dichtdraait is levensgroot, aldus de Europese Commissie in een langverwacht noodplan dat ze woensdag naar Parlement en lidstaten stuurt. Twaalf lidstaten krijgen nu al geen of minder Russisch gas en alles wijst erop dat het daar niet bij blijft, is de analyse in Brussel.

Daarom is het beter meteen in te grijpen. ‘Gecoördineerde actie nu zal kosteneffectiever zijn en minder verstorend voor ons dagelijks leven en voor de economie dan geïmproviseerde actie later, wanneer de gasvoorraden bijna op zouden kunnen raken’, aldus een gelekt ontwerp van de voorstellen. Om de ernst van de situatie te onderstrepen wil Brussel het crisisniveau per meteen opschalen van ‘early warning’ naar ‘alert’, het laatste tussenstation vóór topniveau ‘emergency’.

Ondergrondse gasopslag voltanken

De 27 lidstaten waren op voorstel van Brussel al overeengekomen dat elk van hen uiterlijk per 1 november zijn ondergrondse gasopslag voor minstens 80 procent zou voltanken, en elke volgende winter voor 90 procent. Maar als Rusland zijn gasexport binnenkort zou stilleggen, zullen veel lidstaten niet verder komen dat 65 à 71 procent, en riskeren sommige aan het eind van de winter serieuze problemen, aldus de Commissie. Gedwongen sluiting van belangrijke industrieën is dan niet uitgesloten.

Om dat te vermijden wil Brussel alles uit de kast halen. Lidstaten worden niet alleen aangemoedigd om bedrijven nog extra te helpen met energiebesparing en versnelde overgang naar schone energie, maar ook om minder gas te gebruiken voor stroomopwekking. Dat kan door oude kerncentrales langer open te houden en zelfs door, zoals Duitsland, terug te vallen op klimaatonvriendelijk steenkool. De tijdelijke extra uitstoot neemt Brussel noodgedwongen voor lief, wel onderstrepend dat de overgang naar schone energie alle prioriteit blijft houden.

Quote We moeten ons voorberei­den op het aanzienlij­ke risico van een totale importstop dit jaar Europese Commissie

De import van Russisch gas ligt op dit moment, zo vertelde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eerder deze maand in het Europese Parlement, al een derde lager dan vorig jaar juni. Met onder meer extra gasinkopen elders (VS, Noorwegen en diverse landen in het Midden-Oosten) weet Brussel dat tot nu toe meer dan te compenseren, maar op een acute volledige onderbreking is Europa niet voorzien.

Volledige energieonafhankelijkheid van Rusland was tegen 2027 ingepland. ‘Nu moeten we ons voorbereiden op het aanzienlijke risico van een totale importstop dit jaar’, aldus de Commissie.

