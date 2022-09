Brussel overweegt totaal vangstverbod paling: ‘Geen tekenen van herstel’

Oekraïne Duitse waarnemer weg bij schijnrefe­ren­dum, Nederland­se blijft gewoon

Een Duitser die op uitnodiging van Rusland als onafhankelijk waarnemer een ‘schijnreferendum’ volgde in het zuidoosten van Oekraïne, houdt het na twee dagen al voor gezien. Aanleiding is de ophef in Duitsland over zijn bezoek en de ‘pijnlijke’ consequenties. Een Nederlandse vrouw blijft wel aanwezig.

25 september