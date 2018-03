Brussel verwerpt burgerinitiatief tegen Brexit

Het voorgestelde initiatief kwam van een groep niet-Britse EU-onderdanen, die onder het motto ‘Britse vrienden – blijf bij ons in de EU’ actie wilde ondernemen tegen het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Welke actie was trouwens nog niet helemaal duidelijk, maar het standpunt van Brussel wel: ,,Wij betreuren het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de unie te verlaten, maar de verdragen bieden ons geen juridische grond om dat besluit ter discussie te stellen of af te wijzen”, aldus de Commissie. En daarmee ontbrak haar ook de mogelijkheid om het initiatief in te schrijven.