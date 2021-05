Brussel: Wie coronapas heeft hoeft geen extra testen te doen

Volgens Reynders hebben de meeste lidstaten al bepaald dat ze reizigers met een coronapas geen aanvullende eisen opleggen. Vorige maand is afgesproken dat ze dat recht wel houden, maar alleen onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals een plotselinge toename van het aantal besmettingen of een nieuwe variant. Maar ook dan moeten lidstaten beperkende maatregelen eerst aanmelden in Brussel en bij andere lidstaten.



Voor het eerst is de Commissie ook duidelijker over meereizende kinderen. Als die minderjarig zijn en hun ouders hebben een coronapas en hoeven niet in quarantaine (na vaccinatie, een negatieve test of immuniteit door corona), dan die kinderen ook niet. Kinderen tot 6 jaar hoeven ook niet te worden blootgesteld aan testen.