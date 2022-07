Brussel wil ‘Robin Hood’-belasting op oorlogswinst energiebedrijven voor hulp aan kwetsbare gezinnen

In Nederland levert deze constructie volgens conservatieve berekeningen 2,6 miljard op. Dat is genoeg om kwetsbare gezinnen en het midden- en kleinbedrijf (MKB) bijna 50 procent extra te geven bovenop de energiesteun die ze al hebben gehad.

,,Energiebedrijven hebben voor deze toevalswinsten niets gedaan, die zijn hen in de schoot geworpen door de oorlog in Oekraïne’’, aldus PvdA-Europarlementariër Paul Tang. ,,Het is dus een kwestie van rechtvaardigheid om ze af te romen en de opbrengst te verdelen onder wie extra betaalt door de oorlog.’’ Tang wil dat ook Nederland zo’n belasting invoert en hoopt vanuit Brussel de discussie in Den Haag te beïnvloeden.

Brussel zelf hoeft allang niet meer te worden overtuigd. Zes EU-lidstaten plus het Verenigd Koninkrijk hebben al besloten tot zo’n belasting, en Eurocommissaris van Economische Zaken Paolo Gentiloni zou het zeer toejuichen als ook de resterende landen er snel een invoeren. ,,Het gaat om een per definitie tijdelijke belasting waar ik zeker voor ben”, aldus de Italiaan, die dat op eigen initiatief de 27 EU-ministers van Financiën ook al liet weten.

Laagste inkomens

De sterk oplopende energieprijzen raken vooral de twintig procent laagste inkomens hard. Zij zijn momenteel 12 procent van hun inkomen kwijt aan energie, zo weet hij uit een nota die zijn ambtelijke staf in voorbereiding heeft. Wat Gentiloni betreft bepalen de lidstaten zelf de ingangsdatum (het hele kalenderjaar of vanaf de dag van de Russische inval in Oekraïne) en het tarief. Dat mag van hem gaan tot 100 procent, en dan komen de 200 miljard in zicht die het Internationale Energieagentschap als Europese overwinst voor 2022 heeft berekend.

Volledig scherm Europarlementariër Paul Tang. © ANP/AFP

Tang pleit voor Nederland voorlopig voor een winstbelasting van 29 procent, niet toevallig het tarief van de loterijbelasting (‘je zou kunnen zeggen dat de energiebedrijven de lotto hebben gewonnen’). Maar dat mag meer worden naarmate het kabinet kan bewijzen welk deel van de overwinst de energiewereld aan de oorlog te danken heeft. De schatkist wordt er niet door belast, ontzenuwt Tang meteen een bezwaar van Sigrid Kaag (Financiën). En angst dat aandeelhouders van energiebedrijven van honger omkomen heeft hij ook niet.

Erg mager

Daar komt bij dat de schadeloosstellingen voor kwetsbare huishoudens en MKB-bedrijven in Nederland vergeleken met die in andere landen tot nu toe erg mager zijn: rond 6 miljard, die volgens Tang ten onrechte wel uit de schatkist zijn gehaald. Zeker tien lidstaten doen (veel) meer voor hun bevolking en het MKB, slechts drie presteren nog slechter.

En dat terwijl volgens TNO in september 2020, dus ruim vóór de Russische inval in Oekraïne, al 550.000 huishoudens in energiearmoede leefden. Dat zijn er sindsdien niet minder geworden. ,,Samen met GroenLinks dringen we bij de regering aan om stevig in te grijpen”, aldus PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. ,,We verwachten in augustus antwoord van de regering.”

Ideologisch dispuut

Een debat in het Europees Parlement over het principe van de belasting op buitensporige en niet met beleid verdiende winst leverde eerder vanavond een fel ideologisch dispuut op tussen rechts, dat energiebedrijven geen investeringsmiddelen wil ontnemen net nu ze moeten overschakelen naar schone energie, en links, dat de miljoenen gezinnen die door de oorlog in de kou zitten wil helpen en de ongewilde inkomensherverdeling die door de oorlog al heeft plaatsgehad wil corrigeren.

Sommige Parlementsleden zeiden te vrezen dat er hoe dan ook niets verandert en energieproducenten hun oorlogsbelasting simpelweg doorberekenen aan de klant. Dan zou de nieuwe maatregel alleen maar leiden tot nog hogere energieprijzen.

