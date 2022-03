Brussel zet reuzenstap naar duurzame producten, Europa straks één grote kringloopwinkel

Alle producten die we in het dagelijkse leven gebruiken, van kleding tot bouwmaterialen en apparaten met en zonder draad, moeten milieuvriendelijker worden, langer meegaan en op het eind van hun leven demontabel zijn en geschikt voor hergebruik. Dat is de kern van een reeks voorstellen van de Europese Commissie, die uiteindelijk van Europa één grote kringloopwinkel moeten maken.

Het doel is om een einde te maken aan de wegwerpeconomie en om de Europese afvalberg van nu jaarlijks 2,5 miljard ton drastisch te verkleinen.

Belangrijke gangmaker is een digitaal product paspoort, dat de industrie verplicht om de consument per product te informeren over de gebruikte onderdelen/materialen en hun geschiktheid voor hergebruik. Deze variant op de bekende energie efficiency-labels met hun schaal van A tot en met G stellen de consument in staat om in één oogopslag te zien of hij een smartphone koopt die vanwege een lege batterij na een jaar tot de vuilniszak is veroordeeld, of één die toch langer zijn geld waard is. Behalve verplichte productinformatie wil de Commissie ook een dito ecodesign, dat apparaten groener, energiezuiniger en herbruikbaar moet maken. Volgens de Commissie leiden bestaande, nog veel minder vergaande ecodesign-eisen ook al tot giga besparingen: 10 procent minder energieverbruik en een financieel voordeel op jaarbasis van 120 miljard.

Russische inval

De voorstellen, onderdeel van de Green Deal waarmee Europa een klimaatramp wil afwenden, waren al veel eerder aangekondigd, maar hebben de afgelopen weken alleen maar aan belang gewonnen, aldus Klimaat-Eurocommissaris Frans Timmermans vanmiddag bij de presentatie. De Russische inval in Oekraïne maakt ons immers dagelijks duidelijk hoe gevaarlijk het is om van (kwaadwillende) derden afhankelijk te zijn voor onze energie en grondstoffen.

Aparte voorstellen van de Commissie gaan over de textiel- en bouwmaterialensector. Textiel is als vierde grootste milieu- en klimaatbelaster (na voeding, huisvesting en mobiliteit) nog nauwelijks gereguleerd. Ook kleding moet duurzamer worden en zodanig gemaakt – zonder schadelijke substanties – dat de vezels na gebruik herbruikbaar zijn. De Commissie – ‘fast fashion should be out of fashion’ – wil ook tegengaan dat gigantische hoeveelheden kleding volledig ongebruikt op de afvalhoop belanden. Een soortgelijk verhaal voor de bouw, nu goed voor 30 procent van de jaarlijkse hoeveelheid afval, 40 procent van de energieconsumptie (gebouwen) en met energievreters als cement, staal en aluminium voor 15 procent van de CO2-emissies.

,,Onze voorstellen vandaag”, aldus Timmermans, ,,garanderen dat in Europa alleen nog de duurzaamste producten worden verkocht. Zij stellen consumenten in staat energie te sparen, kapotte producten te repareren in plaats van te vervangen, en slimme milieubewuste keuzes te maken bij aankoop. Op die manier willen we weer evenwicht brengen in onze verhouding met de natuur en onze kwetsbaarheid voor onderbrekingen in wereldwijde bevoorradingsketens beperken.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: