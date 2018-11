Brusselse kleuter Yasmine (4) vrijgelaten in Syrië en herenigd met haar moeder

Japanse vleugel na vier jaar restaure­ren weer te horen in Gaza

7:38 De enige vleugelpiano in de Gazastrook is na ruim tien jaar voor het eerst weer te horen en te zien voor het publiek. De Japanse regering schonk de piano 20 jaar geleden aan de Palestijnen, maar het instrument raakte in 2014 zwaar beschadigd.