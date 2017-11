Brusselse politietop onder vuur na rellen hooligans

Het is dan even na 20 uur. Uitgelaten trekken honderden supporters van het Marokkaanse elftal naar het Beursplein. De politie trommelt in allerijl honderd agenten op om de mensenmassa in het oog te houden. De dienstdoende ‘officier van wacht’ is, net als de rest van de ordetroepen, van tevoren niet opgeroepen, zo zeggen politiebronnen. De man zit thuis en niet in de controlekamer.



Na een half uurtje verandert de sfeer in het feestgedruis. ,,Hier en daar vloog een blikje door de lucht, maar van echte rellen kon je nog niet spreken", aldus politieman Gilles. Tot dat ene bevel. Een commandant ter plaatse geeft zijn manschappen de opdracht om de supporters te omsingelen en de Beurs te ontruimen. ,,Normaal stellen we ons verdekt op en wachten we tot het feestje is afgelopen. We grijpen pas in als het echt nodig is. Zaterdag moesten we direct in actie komen. Ik kan begrijpen dat de chef gestresst was, maar in mijn ogen gaf hij het verkeerde bevel. Door ineens in te grijpen, raakten de herrieschoppers alleen maar méér gefrustreerd."