Burenruzie leidt tot schietpartij met drie doden in Duitsland

Bosbranden Grieken­land na twee weken afgezwakt, gevaar niet geweken

De bosbranden in Griekenland zijn zo’n twee weken na het ontstaan van de eerste branden afgezwakt, maar het gevaar is nog niet geweken. De brandweer probeert te voorkomen dat de branden in Centraal-Griekenland opnieuw oplaaien. Daarnaast is in meerdere regio’s nog altijd sprake van een groot risico op branden.