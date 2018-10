Burgemeester New York gaat achter belastinggeld Trump aan

Woensdag maakte The New York Times bekend dat het Trump-imperium is gebouwd op honderden miljoenen die hem via schimmige constructies door zijn vader zijn geschonken. Hij zou het geld hebben gekregen als lening, maar er nooit iets van hebben terugbetaald. In totaal zou hij 475 miljoen aan erfbelasting hebben moeten betalen, maar via handige trucs betaalde hij uiteindelijk slechts 43 miljoen.



De vraag is of de belastingdienst nog veel kan met de beschuldigingen: de meeste zaken zijn al lang verjaard. Toch wil De Blasio proberen het te weinig betaalde belastinggeld aan New York, waar Trump al die jaren woonachtig was, alsnog te innen. ,,Er is sprake van ernstige overtredingen, waarvoor de stad New York sancties kan opleggen.''



Ook de financiële afdeling van de staat New York zegt een onderzoek te zullen instellen. Burgemeester De Blasio twitterde woensdag: ,,Amerika heeft onvoldoende geld voor veteranen, kinderen en ouderen omdat rijke mensen zoals @RealDonaldTrump knoeien met de belasting.''