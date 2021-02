Burgemeester stapt op na Facebookpost over extreem weer in Texas: ‘Zwem of verzuip!’

Reden voor Colorado City-burgemeester Tim Boyd om in de pen te klimmen op Facebook. In een lang bericht zette hij uiteen hoe de inwoners van zijn stad zich volgens hem moeten gedragen in de pittige situatie. Zijn verhaal begon met de zin: ‘Laat ik eens wat mensen kwetsen nu ik de tijd heb!!’



Boyds voornaamste punt was dat zijn inwoners niet zo moesten zeuren over het koude weer. ‘Niemand is jou of je familie iets verschuldigd’, viel te lezen op zijn Facebookpagina. ‘Het is ook niet de verantwoordelijkheid van de lokale overheid om jou te steunen in deze zware tijden! Zwem of verzuip, het is je eigen keuze!’