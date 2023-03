Bus met schoolkinderen ‘stort zes meter naar beneden’ in Frankrijk, 14 gewonden

Een bus met veertig kinderen die op skikamp waren is in de gemeente Corps, aan de voet van de Franse Alpen, van de weg geraakt en meters naar beneden gestort. Er zijn 14 mensen gewond geraakt, waaronder 11 kinderen.

Volgens de Franse publieke omroep France Bleu is de bus omstreeks 8.45 uur zes meter naar beneden gestort. Op beelden van de plaatselijke krant Dauphiné Libéré is te zien hoe het voertuig van de weg reed en in het ravijn belandde.

Er bevonden zich in totaal 46 mensen in de bus. Veertig van hen zijn kinderen van de lagere school, in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar. Er waren zes begeleiders mee. De inzittenden zijn afkomstig uit de stad Sceaux, even onder Parijs.

De kinderen zijn geschrokken, maar maken het over het algemeen goed. De buschauffeur en de vrouw die hem vergezelde verkeren in kritieke toestand. Ook een begeleider en elf kinderen – die in shock zijn of vooral klagen over rugpijn – zijn voor controle in het ziekenhuis opgenomen. ,,Gelukkig hadden de kinderen allemaal een gordel om”, aldus het openbaar ministerie van Grenoble.

De autobus reed het gezelschap na een vakantie in de Alpen, waar de groep een week verbleef, naar het station van Grenoble waar ze vervolgens de trein richting Parijs zouden nemen.

Oorzaak

Over de oorzaak van het verkeersongeluk circa 40 kilometer ten zuiden van Grenoble is nog niets bekend. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken. Plaatselijke media menen dat de chauffeur onwel werd en de macht over het stuur verloor. De weersomstandigheden waren zaterdagmorgen goed en geven geen aanleiding te vermoeden dat deze een rol hebben gespeeld.

De burgemeester van Sceaux Philippe Laurent zegt tegen Franse media dat ‘alles minder ernstig is dan ze aanvankelijk hadden verwacht’. Volgens Laurent is de buschauffeur onwel geworden en in een bocht rechtdoor gereden.

Negentig brandweermannen en een helikopter van de Civiele Bescherming zijn ter plaatse gekomen. De leerlingen die er zonder kleerscheuren vanaf kwamen, worden voorlopig opgevangen in een hotel. ,,We geven hen iets warms te drinken en maken het hun comfortabel”, zei burgemeester Fabien Mulyk van de stad Corps. Slachtofferhulp is ingeschakeld.

