Busongeluk Noord-Duitsland: 16 gewonden

De bus kwam rond half zeven vanochtend op zijn kant terecht in een greppel naast de A19 tussen Rostock en Berlijn, circa 130 kilometer ten noordwesten van de Duitse hoofdstad. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Scandinaviërs

De bus was met twee chauffeurs aan boord onderweg van Stockholm naar Berlijn. Het voertuig was vanuit Denemarken met de ferry aangekomen in Rostock. In de bus zaten 61 passagiers van 22 verschillende nationaliteiten. De meesten zijn Scandinaviërs.