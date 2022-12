Busongeval in Spanje op kerstavond eist nog een leven: dodental op zeven

Het lichaam van het laatste slachtoffer werd stroomafwaarts in een rivier gesignaleerd door een reddingshelikopter. De reddingswerkzaamheden werden maandagochtend hervat, nadat de zoon van het slachtoffer de vermissing van zijn ouder na twee dagen had gemeld. De autoriteiten hadden eerder op basis van informatie van de nabestaanden geconcludeerd dat er ten tijde van het ongeluk acht mensen in de bus zaten.

Door nog onbekende oorzaak reed de bus zaterdag van een brug, stortte enkele tientallen meters naar beneden en kwam in een rivier terecht. Het ongeluk was in de buurt van Vigo, vlak bij de grens met Portugal. De buschauffeur en een vrouw konden worden gered. Volgens de politie heeft de chauffeur geen alcohol of drugs gebruikt. Hij raakte alleen lichtgewond. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis.