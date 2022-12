Busongeval in Spanje op kerstavond eist zes levens

Kerstweek­end met fatale afloop: kinderen (7 en 11) komen om bij zware woning­brand in Frankrijk

Voor een Franse familie is de kerstvakantie dramatisch afgelopen. Bij een zware woningbrand in een vakantiehuis in Eure, een provincie in Noord-Frankrijk, kwamen twee kinderen om het leven. Een derde kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

24 december