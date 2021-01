Buurman belt politie omdat klasgenootjes Vinz verwelkomen na strijd tegen kanker

Nieuwe normaal

De buurtbewoner haalt op sociale media uit naar de ‘anonieme straatgenoot’ die de politie belde. ,,Ik hoop dat je genoten hebt om de thuiskomst te verstoren van een dappere jongen die één jaar lang gevochten heeft tegen kanker, en meer dan tien chemokuren had in volle coronatijd. Ik hoop dat je trots met een gerust hart zal slapen, maar als dit het nieuwe normaal is, pas ik daar met veel plezier voor.”



Vinz kreeg als geen ander met zeer strikte quarantaine te maken, zoals dat gaat bij zware kankerbehandelingen. ,,Iets na de corona-uitbraak werd hij ziek”, vertelde zijn moeder Lisa in oktober nog. ,,Hij moest zoveel laten en is al vijf maanden aan een zware strijd bezig. Geen contact op school, geen contact met vriendjes, niemand mag komen spelen. Alles wat hij doet, moet alleen gebeuren of met zijn gezin. Fijn, maar mentaal zwaar voor hem om met niemand contact te mogen hebben. En er gaan nog zes zware maanden volgen met chemo die gelukkig iets lichter zal zijn.”