Buurt rouwt om Britse jongens die door het ijs zakten: ‘Zal het geschreeuw nooit vergeten’

Er komen steeds meer getuigenissen naar buiten over het drama van zondag in de Engelse stad Solihull. Drie jongens van 8, 10 en 11 jaar kwamen om het leven nadat ze in een bevroren meer vielen. ,,Ze waren op het ijs aan het spelen, maar toen zakte iemand erdoor. Zijn vrienden probeerden hem te redden, maar ze vielen allemaal in het water”, getuigt Tommy Barnet, die een vriendje verloor.

Een 6-jarige jongen overleefde het incident, maar ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Een van de slachtoffertjes, de 10-jarige Jack Johnson, stierf toen hij de andere kinderen probeerde te redden. Dat zegt zijn tante Charlotte McIlmurray. Volgens haar kende Jack de jongens niet. ,,Te horen krijgen dat hij overleden is terwijl hij drie jongens probeerde te redden die hij niet eens kende, geeft perfect weer wie hij was. Hij was geweldig”, aldus Mcllmurray in een bericht op Facebook. ,,Dit is een nachtmerrie waaruit de families niet meer kunnen ontwaken. De pijn is onbeschrijfelijk”, voegt ze eraan toe.

Onder anderen de grootvader van de jongen deed een poging om zijn kleinzoon uit het ijskoude water te redden, maar tevergeefs. ,,Ik zag dat hij van zijn woning naar het meer rende en er meteen in sprong om de jongens te helpen”, vertelt een getuige. De 20-jarige buurtbewoonster Hannah hoorde vanuit haar appartement bovendien verschillende mensen roepen. ,,Ik zal het geschreeuw nooit vergeten”, zei ze. ,,Ik denk dat het een van de familieleden was. Toen hoorde ik de hulpdiensten door het ijs breken. Ze riepen ‘we hebben hem, we hebben hem!’”

Hulpverleners slaagden er uiteindelijk in om de vier jongens uit het Babbs Mill-meer te halen. De kinderen werden onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, maar voor drie van hen kon geen hulp meer baten.

‘Ze kunnen geen Kerstmis meer vieren’

Buurtbewoonster Katie O’Driscoll stond vlak bij het meer vlak voor de tragedie plaatsvond. ,,Kerstmis draait rond kinderen. Daarom vieren we het. En nu gaan er kinderen niet bij kunnen zijn”, vertelt ze. De vrouw legde samen met haar 5-jarige dochter bloemen neer op de plaats van het incident.

Toen de hulpdiensten zondag arriveerden, kregen ze te horen dat er een zestal personen in het water was terechtgekomen. Om die reden werd er nog verder gezocht in het meer. ,,We moeten er 100 procent zeker van zijn dat er niemand anders in het water ligt”, meldt de politie. Er zijn echter geen meldingen gekomen van vermiste personen, klinkt het.

Ook Downing Street heeft gereageerd op het drama. ,,Dit is verschrikkelijk nieuws voor de familie en vrienden van degenen die zijn omgekomen. De gedachten van de premier zijn bij hen en hij bedankt natuurlijk ook de hulpdiensten die doorgaan met hun werk”, aldus de woordvoerder van de Britse premier Rishi Sunak.

Bloemen voor de overleden jongens.

