BuZa onderzoekt betrokkenheid Nederlanders

Dirk-Jan en Anneke uit Hengelo ontsnappen aan ramp Genua dankzij kleine file

15:21 HENGELO - Het echtpaar Dirk-Jan en Anneke Jonkers uit Hengelo is op het nippertje ontsnapt aan de brugramp in Genua. ,,De navigatie gaf aan dat er een kleine file was. Daardoor zijn we een afslag eerder voor de brug afgeslagen'', vertelt Anneke Jonkers telefonisch.