Cafébaas kijkt naar opsporingsbericht en ziet vermiste man aan zijn bar Duveltje drinken

Doodstraf voor man die zijn vijf kinderen vermoordde, ondanks pleidooi van hun moeder

8:00 Een jury in de Amerikaanse staat South Carolina heeft donderdag een man ter dood veroordeeld voor de moord op zijn vijf kinderen in hun stacaravan in 2014. Na de moord reed hij met hun lijkjes door verschillende staten en dumpte ze uiteindelijk in Alabama. De moeder van de kinderen had eerder deze week nog gevraagd om de man niet de doodstraf te geven.