Californië geeft inwoners lucht: Disneyland en honkbalstadions weer open

Coronavirus LIVE | 5378 nieuwe besmettin­gen, premier Rutte eindelijk verlost van coronakap­sel

15:28 Het RIVM meldt 5378 nieuwe coronabesmettingen over het afgelopen etmaal. Dat is fors meer dan het weekgemiddelde. In hoeverre laten Nederlanders zich genoeg gelegen liggen aan de coronamaatregelen, vraagt RIVM-voorman Van Dissel zich af. We hebben heel wat maatregelen, maar ‘hoe goed worden die nageleefd?’’ Demissionair premier Mark Rutte is zijn coronakapsel kwijt. Na een bezoekje aan zijn vaste kapper noemt hij het resultaat ‘redelijk gelukt’. Het is wat langer dan normaal, maar ‘het voelt wel heerlijk’. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.