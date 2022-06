Canada betaalt inheemse gemeenschap ruim één miljard dollar wegens diefstal territorium

Bejaarde Amerikaan (78) krijgt na zestig jaar alsnog zijn schooldi­plo­ma

Zijn middelbare schooltijd ligt inmiddels al ver achter zich, maar een diploma had Ted Sams nog altijd niet op zak. Nu hij 78 jaar oud is, was het dan eindelijk zover. Gehuld in een toga met bijbehorende baret mocht hij zijn diploma zestig jaar later alsnog in ontvangst nemen op de San Gabriel High School in Zuid-Californië.

31 mei