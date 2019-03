Canada: Huawei-topvrouw kan worden uitgeleverd aan VS

Meng Wanzhou, de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, werd eind vorig jaar in Vancouver aangehouden op verdenking van onder meer bankfraude, het tegenwerken van justitie en samenzwering om handelsgeheimen te stelen van telecombedrijf T-Mobile. Ze werd op borgtocht vrijgelaten, maar moest een enkelband dragen en haar paspoort inleveren bij de Canadese autoriteiten. Ze wordt in de VS ook verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Volgens Canada is de beslissing om een procedure te starten genomen na uitvoerig en zorgvuldig onderzoek naar het bewijsmateriaal. De rechter moet nu beoordelen of de zaak tegen Meng Wanzhou voldoet aan de voorwaarden van het uitleveringsverdrag tussen Canada en de VS. China had er eerder bij Canada op aangedrongen Meng Wanzhou, die een tussenstop maakte in Vancouver, vrij te laten. Peking deed zelfs een klemmend beroep op de Canadese premier Justin Trudeau.

Spanningen

Door de zaak liepen de spanningen tussen China en de VS eerder flink op. Peking zei het proces oneerlijk en immoreel te vinden. De kwestie werpt mogelijk een schaduw over de handelsgesprekken tussen China en de VS. Volgens ingewijden naderden de partijen juist een akkoord.