Canada in schok over dood miljardairspaar

Ondanks hun enorme vermogen leefden Barry en Honey Sherman, die vier kinderen hadden, zeer bescheiden. Ze reden rond in een oude, gedeukte auto en ze schudden meewarig het hoofd als vrienden vertelden dat zij business class vlogen. ,,Dat vonden ze geldverspilling’, zegt een vriend. Volgens Paul Godfrey, een andere huisvriend, waren Barry en Honey twee tegenpolen. ,,Maar ze vulden elkaar daarom perfect aan. Honey was een warme persoonlijkheid, vol levenslust en charme. Barry was introvert, zwijgzaam en een enorm harde werker. ,,Ze wilden altijd anderen helpen. Ze hebben een vermogen weggegeven.’’

Ook bij Apotex heerst er ongeloof over de dood van het echtpaar. ,,Hij was een geweldig man’’, zegt Jack Kay, de vice-voorzitter van het bedrijf over zijn baas. ,,Ik kan er niet over praten. Het spijt me.’’ Barry Sherman verscheen afgelopen donderdag niet op zijn werk, wat zeer ongebruikelijk was voor de aan zijn werk verslaafde miljardair. Even later werd alarm geslagen en werd hij thuis met zijn vrouw gevonden.