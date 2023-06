Canada opent onderzoek naar ongeluk met duikboot Titan, al jaren zorgen om veiligheid

3000 jaar oud bronzen zwaard opgegraven in Duitsland: ‘Schittert bijna nog’

Een bronzen zwaard van meer dan drieduizend jaar oud is vorige week opgegraven in Nördlingen, in de Duitse deelstaat Beieren. Het voorwerp is zo goed bewaard gebleven dat het ‘bijna nog schittert’, klinkt het bij lokale monumentenzorgers.