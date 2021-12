Canada registreert recordtemperatuur van 22,5 graden in winter

video's Drie doden na schietpar­tij op school Michigan, ouders 15-jarige schutter sporen aan tot zwijgen

In de Amerikaanse staat Michigan zijn dinsdag minstens drie scholieren doodgeschoten in een middelbare school. Bij de schietpartij in de plaats Oxford, ongeveer 65 kilometer van Detroit, raakten acht anderen gewond, onder wie een docent. De overige gewonden waren leerlingen.

