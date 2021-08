Canada wil 20.000 kwetsbare Afghanen opnemen

complotdenker ‘QA­non-va­der’ vermoordt kinderen omdat hij denkt dat ze slan­gen-dna hebben

13 augustus De eigenaar van een bekende surfschool in Californië is opgepakt op verdenking van de moord op zijn 2-jarige zoon en 10 maanden oude dochter. Volgens de FBI is Matthew Taylor Coleman een aanhanger van QAnon en Illuminati-samenzweringstheorieën. ,,Hij legde uit dat hij visioenen en tekenen kreeg waaruit bleek dat zijn vrouw slangen-dna bezit en dat had doorgegeven aan zijn kinderen. Hierdoor zouden ze uitgroeien tot monsters, dus moest hij ze doden”, aldus de autoriteiten.