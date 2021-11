Canada zet leger in bij evacuaties overstromingen, zeker één dodelijk slachtoffer

Dat dodental loopt volgens de autoriteiten waarschijnlijk verder op. Ook is de enorme schade als gevolg van aardverschuivingen nog niet goed in kaart gebracht.

De Canadese premier Justin Trudeau, die momenteel in Washington is, zei dat zware regenval ‘historische en vreselijke overstromingen’ hadden veroorzaakt die het dagelijks leven van inwoners van British Colombia ‘ernstig verstoren’. Hij liet weten dat er honderden militairen onderweg zijn met noodvoorzieningen. Zij kunnen ook helpen bij de evacuaties van ondergelopen gebieden.

Klimaatverandering

Woensdag kondigde de premier van de provincie British Colombia, John Horgan, de noodtoestand af. Hij stelde een reisverbod in en vertelde verslaggevers dat de regenval, wind en overstromingen ‘volledige gemeenschappen hebben verwoest’. In 48 uur tijd viel er met name in het zuiden evenveel regen als normaal in een maand. Hij bevestigde één sterfgeval, maar vreest dat dit aantal in de komende dagen verder oploopt.