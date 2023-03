Canadese bestuurder rijdt in op voetgangers: 2 doden en 9 gewonden

In het stadje Amqui in de Canadese provincie Quebec is een automobilist ingereden op voetgangers. Bij de aanrijding vielen minstens twee doden en negen gewonden. Volgens de plaatselijke nieuwszender TVA Nouvelles zou de aanrijding opzettelijk gebeurd zijn, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd.

Getuigen zeggen tegen de nieuwszender dat de verdachte met zijn busje 's middags rond 15 uur (plaatselijke tijd) honderden meters over het trottoir reed en daarbij verschillende voetgangers schepte. CBC News meldt dat er een 38-jarige verdachte is gearresteerd. De man sloeg na de aanrijding op de vlucht, maar meldde zich later zelf bij de politie, aldus CBC news.

Bij de aanrijding kwamen twee mannen om het leven, één van in de 70 en de ander van in de 60 jaar oud. Twee gewonden zijn er ernstig aan toe. Over de leeftijd van de gewonden zijn geen mededelingen gedaan.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft op Twitter zijn medeleven betoond met de inwoners van Amqui, gelegen op ongeveer 650 kilometer ten noordoosten van Montreal. ,,Naarmate we meer leren over de tragische gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, houd ik iedereen die getroffen is in mijn gedachten’’, zei hij. Voor de vele getuigen van de aanrijding is slachtofferhulp ingeschakeld.

Het incident komt een maand nadat een buschauffeur werd aangeklaagd wegens moord na het opzettelijk inrijden op een kinderdagverblijf in een voorstad van Montreal. Daarbij kwamen twee kinderen om het leven.