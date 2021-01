Canadese casinomiljonair onder vuur na diefstal coronavaccin

CORONAVIRUS TERUGLEZEN | Eerste proef met publiek bij evenemen­ten op 15 februari, Apeldoorn begint met vaccineren 90-plus­sers

26 januari Er zijn in ons land tot nu toe 163.932 mensen ingeënt tegen het coronavirus, meldt het RIVM. ,,De enige cijfers waarvan we willen dat ze oplopen’’, aldus minister De Jonge voor Volksgezondheid. In Apeldoorn is vandaag begonnen met de vaccinatie van op zichzelf wonende 90-plussers. De GGD verwacht bijna de helft van alle Nederlanders ouder dan 90 jaar in te zullen enten. Dat zijn er zo'n 45.000. Hieronder lees je de ontwikkelingen rond het virus in de afgelopen dagen terug. Het nieuwe liveblog vind je hier.