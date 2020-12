Canadese fotografe wil hert met pijl door zijn kop redden

De schrik sloeg de Canadese natuurfotografe om het hart. Plots stond het hert Carrot voor haar huis met een pijl door het hoofd. Geen jachtpijl, maar een die normaal naar doelborden wordt geschoten en zeker niet naar herten. ,,Mijn man kwam huilend het huis in om het me te vertellen”, schrijft Carver op Facebook.

Het hert, door natuurfotografe Lee-anne Carver gedoopt tot Carrot (Wortel), is een witstaartbok die rondwaart in het steenkoude noorden van de Canadese provincie Ontario. Carver woont daar in het noordwesten in Kenora. ,,Ik fotografeer al jaren dieren, maar met Carrot is er iets speciaals. Hij is anders dan alle herten die ik ooit tegenkwam.” Volgens Carver heeft Carrot zich zelfs bij honden geliefd gemaakt.

Al drie jaar bezoekt Carrot, die als reekalf zijn ouders verloor, Carver en haar man in hun achtertuin. ,,Hij is heel zachtaardig en aanhankelijk”, aldus Carver. Vorige week zag Carvers echtgenoot dat Carrot gewond was. Hij kwam het de fotografe huilend vertellen. Carver ging kijken en zag de zwarte pijl met felgroene plastic veren verticaal door het hoofd van het hert steken. ,,Het was erg beangstigend om te zien, maar hij gedroeg zich nog altijd als zijn normale zelf”, zegt Carver. Het goede nieuws: het dier heeft geen bloed verloren en er zijn geen vitale organen geraakt.

Bewegingsvrijheid

Carver probeert Carrots trieste situatie met zo veel mogelijk mensen te delen, in de hoop het gewonde hert te kunnen redden. Ze wil voorkomen dat het dier moet worden afgemaakt. Carrot lijkt zich niet al te veel aan te trekken van de pijl. Maar het stoort het hert wel bij het slapen en in zijn bewegingsvrijheid. De pijl weghalen is geen optie, omdat dit meer lichamelijke schade zou kunnen veroorzaken en tot de dood van het dier kan leiden.

Deze week lukte het uiteindelijk om Carrot te verdoven en de pijl met de helft in te korten. Bedoeling is dat de schacht van de pijl de komende maanden vanzelf uit het lichaam van het hert zal vallen, in de hoop dat de wond daardoor niet verergert.

Kenora laat sinds vier jaar bewoners toe om binnen de gemeentegrenzen herten met pijl en boog te beschieten. Carver wil dat die wet wordt aangepast. ,,Carrot is niet het eerste dier dat in de woonwijken wordt neergeschoten, maar ik hoop dat het wel het laatste is.”

