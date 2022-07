Canadese jihadist die executievideo’s maakte voor IS krijgt levenslang

Een Canadese jihadist die een belangrijke rol gespeeld zou hebben in de propaganda van terreurgroep Islamitische Staat (IS), is vrijdag in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De 39-jarige Mohammed Khalifa, geboren in Saoedi-Arabië, had in december schuldig gepleit aan ‘steun aan een terroristische criminele organisatie die de dood heeft veroorzaakt’.

Volgens de aanklacht verliet hij Canada in 2013 om zich in Syrië aan te sluiten bij IS. Hij had snel een leiderschapsrol ingenomen in het zelfverklaarde kalifaat dat de groep tussen 2014 en 2019 in Irak en Syrië had opgericht.

Propagandacel

In 2014 werd hij een belangrijk lid van de propagandacel van de groep omdat hij Engels en Arabisch sprak. De cel was verantwoordelijk voor de executievideo’s van buitenlandse gevangenen zoals die van de onthoofding van de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff, die in 2014 de wereld rond gingen.

Quote Khalifa is ook de vermoede­lij­ke verteller van rekruteringsvideo’s met beelden van de aanslagen door IS in Frankrijk en België

Khalifa zorgde ook zelf voor de voice-over in het Engels van verschillende ‘extreem gewelddadige propagandavideo's van IS’, waarvan twee met de titel ‘Vlammen van de oorlog’ uit 2014 en 2017 waarin executies van Syrische soldaten te zien zijn, staat in de gerechtsdocumenten.

Hij is ook de vermoedelijke verteller van rekruteringsvideo's met beelden van de aanslagen door IS in Frankrijk en in ons land.

Geen spijt

De Canadees werd in 2019 opgepakt door de Syrische Democratische Strijdkrachten, een door de Koerden gedomineerde coalitie.

Tijdens een interview vanuit de gevangenis in Syrië met de Canadese openbare omroep CBC bleek dat Mohammed Khalifa, alias Aboe Ridoeane al-Kanadi, geen enkele spijt toonde voor zijn daden. Hij wilde terugkeren naar zijn vrouw en hun drie kinderen in Canada, op voorwaarde dat hij niet voor de rechter zou hoeven komen.

In 2021 werd hij overgeleverd aan de Amerikaanse autoriteiten en naar de Verenigde Staten overgebracht.