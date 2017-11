Catalaanse onafhankelijkheid nu echt van tafel

Het hof had de onafhankelijkheidsverklaring eerder al geschorst. Nu is deze dus formeel vernietigd. Het Catalaanse parlement stemde op 27 oktober voor de onafhankelijkheid van Spanje en gaf daarmee gevolg aan de uitslag van een eerder gehouden referendum. Enkele uren later werd de Catalaanse regering onder leiding van Carles Puigdemont door de regering in Madrid ontslagen.



Op dit moment verblijven Puigdemont en vier andere regeringsleden in België waar zij wachten op een uitspraak van de rechter over uitlevering aan Spanje. Acht andere regeringsleden zitten vast in Madrid.