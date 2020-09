Celstraf voor vier mensen vanwege 39 doden in Britse koeltruck

Ier bekent schuld aan doodslag op 39 Vietname­zen in koeltruck

28 augustus Een Ierse man die verdacht wordt van doodslag op 39 Vietnamezen die vorig jaar in een koelvrachtwagen in Engeland zijn gevonden, heeft schuld bekend. Het gaat om de 40-jarige Ier Ronan Hughes. Hij verscheen vandaag voor de rechtbank in Londen.