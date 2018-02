Chaos na massale glijpartijen op Amerikaanse snelwegen

Sneeuwval in de Amerikaanse staat Iowa heeft op snelweg I35 in Iowa geleid tot een megacrash. Bij de massale glijpartij waren vrachtwagens, bussen en tientallen auto's betrokken. In buurstaat Missouri werden sinds gisteren al 650 ongevallen genoteerd.

Op beelden van verkeerscamera's langs de snelweg bij Ames in Iowa is de chaos goed te zien. Een trailer staat schuin op de snelweg, meerdere auto's staan tegen elkaar of met de neus wijzend in de verkeerde richting, en andere voertuigen zijn in de berm beland.

De autoriteiten zagen zich genoodzaakt om de banen in zuidelijke richting rond half één lokale tijd af te sluiten. Een uur later werd ook de andere helft van de snelweg dicht gegooid. De chaos was simpelweg te groot en moet worden opgeruimd. Hulpdiensten konden aanrijden via de banen in noordelijke richting. ,,Het is een zooitje", aldus Ludwig. ,,We moeten iedereen laten weten langzaam te rijden."

Sneeuwval

Bij de botsingen op de spiegelgladde weg zijn verschillende mensen gewond geraakt, zegt sergeant Nathan Ludwig van de lokale verkeerspolitie. Volgens hem is er nog geen melding gemaakt van dodelijke slachtoffers.

Verschillende Amerikaanse media melden dat er nog 10 tot 15 centimeter sneeuw gaat vallen in de regio. Dat zou daar dan de grootste sneeuwval zijn in bijna twee jaar tijd. Het maakt dat de wegen glad zijn en voor problemen in het verkeer zorgen. Op vele plekken in Iowa worden botsingen en ongelukken gemeld.

650 ongevallen

Ook in buurstaat Missouri, ten zuiden van Iowa, zorgt de sneeuw voor overlast en gevaarlijke situaties op de weg. Daar overleden vijf mensen en raakten tientallen mensen gewond bij zo'n 650 verkeersongelukken sinds het gisteren begon te sneeuwen. Nadat het sneeuwen begon ging de temperatuur verder omlaag en werden wegen gevaarlijk glad.