Charlotte (25) aan schandpaal voor 'onterecht' parkeren op invalidenparkeerplek

Een klacht indienen bij de politie zal Charlotte niet doen. ,,Maar toch wil ik dit respectloze gedrag aan de kaak stellen, want het blijft maar gebeuren en het is niet fijn daar steeds weer mee geconfronteerd te worden. Ook bij lotgenoten hoor ik gelijkaardige verhalen. We parkeren daar heus niet voor ons plezier of om er misbruik van te maken. Gek genoeg is de bewuste Facebookpagina sinds vandaag plots offline gegaan. Ik heb het voorval ook zelf op Facebook gepost en me er verdedigd en daar kwamen gelukkig wel heel wat positieve reacties op. Die steun doet me deugd, maar dergelijke voorvallen tonen aan dat er op dat vlak nog nood is aan meer bewustwording.”