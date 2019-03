Charly T. mag Spaanse cel verlaten en naar huis, vonnis over misbruikzaak volgt nog

Tegen de jonge Noord-Hollander is een celstraf van vier jaar geëist. De uitspraak in zijn zaak wordt binnen een week verwacht. T. hoeft niet in Spanje te blijven en mag naar huis om daar het vonnis af te wachten.

Charly ontkent dat hij de meisjes heeft misbruikt. ,,Dat hij nu in vrijheid is gesteld geeft veel hoop op een goede afloop’’, aldus Malewicz. Tot nu toe weigerde Spanje hem vrij te laten uit angst dat hij zou vluchten. Hij zat al sinds de zomer vast.

Wodka

De zaak van de jonge Noord-Hollander roept al maandenlang vragen op. Er zijn zelfs Kamervragen gesteld over zijn lange voorarrest, wat voor een minderjarige zeer ongebruikelijk is, ook in Spanje. Op zijn laatste vakantiedag sprak hij af met twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar oud, die hij tijdens zijn vakantie had leren kennen. Ze dronken wodka en de meisjes werden er behoorlijk dronken van. Eenmaal thuis verklaarden ze dat Charly ze had misbruikt.

Charly werd aangehouden en zit ondanks het feit dat hij minderjarig is al sinds afgelopen zomer in voorarrest in een jeugdgevangenis op een uur rijden van Alicante. Spanje treedt streng op tegen seksueel misbruik.